Список продуктов лечебного питания для детей расширят до 111 позиций в 2024 году

Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширит перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 позиций в 2024 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Начнем с вопроса помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Они нуждаются в особой заботе, в особом лечении и в особом питании, и предоставляется оно бесплатно. Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов, и с начало года в него будет входить 111 наименований", - сказал он.

Глава кабмина пояснил, что по назначению врача дети должны получать такое питание регулярно, поскольку оно им необходимо, чтобы "чувствовать себя лучше". "Поэтому необходимо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", - подчеркнул Мишустин.

В декабре 2022 года кабмин расширил соответствующий перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов до 103 позиций. В июне 2023 года Мишустин подписал постановление, которое позволит обновлять этот перечень два раза в год, а не раз в год, как было раньше.