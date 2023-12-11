В Москве начал работу первый центр женского здоровья по новому стандарту медпомощи

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в городе организуют сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый центр женского здоровья в больнице №31 имени академика Савельевой начал работать в Москве по новым стандартам амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, в городе будет создана сеть современных специализированных клиник, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице №31", - сказала Ракова.

Она добавила, что в новом центре будут применяться современные подходы к профилактике и лечению заболеваний у женщин.

По словам Раковой, все центры женского здоровья будут объединены в единую структуру со стационарами. Они будут располагать максимально широкими ресурсами по сравнению женскими консультациями нынешнего формата. Каждый центр будет оснащен современным медицинским оборудованием по единому стандарту, а прием будут вести врачи разных специальностей. Это позволит наблюдать за здоровьем каждой пациентки с учетом индивидуальных особенностей, и "вести" ее на протяжении всей жизни, включая период беременности и родов.