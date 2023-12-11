Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию проекта передовых инженерных школ

Премьер-министр РФ напомнил, что этот проект реализует Российское общество "Знание"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на особом контроле реализацию проекта по созданию передовых инженерных школ. Об этом он сообщил, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Надо держать реализацию проекта на личном контроле. Самое главное - это подготовка высококвалифицированных инженеров. [Важно], чтобы популярность инженерной профессии на деле была доказана нашими ребятами, которые будут оканчивать вузы", - сказал глава правительства.

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Он напомнил, что передовые инженерные школы - это проект, реализуемый Российским обществом "Знание". Их цель - обеспечить квалифицированными кадрами высокотехнологичные наукоемкие секторы экономики по таким приоритетным направлениям, как микроэлектроника, приборостроение, искусственный интеллект, ядерная энергетика, машиностроение и многие другие. В настоящий момент успешно действует 30 таких школ. Проект, по оценке Мишустина, сразу доказал свою востребованность, и в сентябре 2023 года был проведен уже второй конкурс, в котором приняли участие 73 вуза страны.

"Чтобы создать у себя площадку с лабораториями и опытными производствами, интерактивными комплексами, современным оборудованием, высшие учебные заведения должны подать заявки на конкурс, который организует Министерство науки и высшего образования. По его результатам победители получат грант", - рассказал премьер.