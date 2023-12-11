Кабмин расширил поддержку трудоустройства бойцов СВО, получивших инвалидность

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что также в план добавлены мероприятия, направленные на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития соцпредпринимательства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расширен план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство внесло в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов целый ряд изменений, - сказал глава кабмина. - И, что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность".

Помимо этого, как отметил Мишустин, в план добавлены мероприятия, направленные на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития соцпредпринимательства. Премьер добавил, что документ также включает в себя пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий.

"Это поможет людям с особенностями и ограничениями по здоровью трудиться и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными и независимыми и не оставаться, что самое важное, один на один со своими проблемами", - подытожил Мишустин.