Комитет ГД одобрил ко II чтению возможность подачи электронных жалоб в уголовных делах

Сейчас законодательством предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного производства в прокуратуру и следственные органы.

Документ внесен в марте в палату группой сенаторов и депутатов и принят в первом чтении в июле. Сейчас законодательством предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа. В изначальной редакции законопроекта предлагалось дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ положениями о том, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Такие изменения предлагалось внести в ст. 474.1 кодекса о порядке использования электронных документов в уголовном судопроизводстве.

Ко второму чтению комитет одобрил поправки, по которым предлагается изменить название этой статьи на "Порядок использования электронных документов в ходе судебного производства" и дополнить кодекс статьей 474.2 о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. Уже в этой статье устанавливается, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа. При этом документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и не должен содержать, в том числе сведения, составляющие гостайну, затрагивающие безопасность государства или права несовершеннолетних. Также устанавливается, что простой электронной подписью могут быть подписаны ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов и об участии в следственных действиях. Кроме того, в форме электронного документа станет возможно изготавливать копии обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления.