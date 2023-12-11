Комитет ГД одобрил ко II чтению усиление санкций за нарушения при перевозке пассажиров

Авторы инициативы отмечали, что усиление ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров необходимо в связи с большим количеством действующих перевозчиков и недостаточностью мер административной ответственности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

Законопроект с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях был внесен в Думу правительством в октябре 2019 года и принят в первом чтении в феврале 2022 года. Авторы инициативы отмечали, что усиление ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров необходимо в связи с большим количеством действующих перевозчиков и недостаточностью мер административной ответственности.

Суть поправок

В изначальной версии законопроекта предлагалось ввести ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в области перевозки пассажиров автобусами с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Для должностных лиц предусматривался штраф в размере 75 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц был предусмотрен штраф в 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно одобренным поправкам, эту норму предлагается заменить на ответственность за осуществление не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом. Штраф для граждан и должностных лиц составит 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - 400 тыс. рублей. Эта же норма будет распространяться и на случаи распространения информации об осуществлении не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа.

Кроме того, в статье 11.14.2 КоАП РФ предлагается изменить содержание части 3. Сейчас она предусматривает штраф для водителя в 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, и 200 тыс. рублей для юрлиц за взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц. Согласно поправкам, она будет содержать санкции за перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, а также распространение информации об осуществлении перевозки по заказу на указанных условиях. Штраф в таком случае составит для водителя 5 тыс. рублей. Для должностных лиц он будет установлен в размере 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - 300 тыс. рублей.

Еще одной одобренной поправкой предлагается ввести санкции за заключение при осуществлении перевозки пассажиров и багажа по заказу договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юрлиц - 200 тыс. рублей. Согласно новому примечанию, индивидуальные предприниматели будут нести административную ответственность за такие нарушения как юрлица.

Кроме того, поправками предлагается понизить размеры штрафов за использование для регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае. Так, для должностных лиц он составит 20 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), а для юридических лиц - 50 тыс. рублей (сейчас 300 тыс. рублей). При этом штраф для водителя сохранится на уровне 5 тыс. рублей. Также из законопроекта ко второму чтению исключена норма о штрафах за повторное использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута.