Дмитрий Быков заявил пранкерам, что "не имеет претензий" к Украине из-за убийства русских

Писатель также сообщил о своем намерении вернуться в Россию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, и что сам он собирается вернуться в Россию. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. "Я возвращаться собираюсь. <…> Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много. Я знаю, что они все воспринимают адекватно, конечно, я вернусь. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе", - сказал писатель.

Быков также сообщил мниному Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. "Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы", - пояснил он.

Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. "Я на будущий год получу американское, но я не знаю, совместимо ли это с украинским, ведь у вас оно может быть только единственным. Так-то я бы за честь почел, но мне надо, понимаете, там работать. А вот если бы меня позвали что-то делать, работать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам", - отреагировал он.