Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о сроке содержания выдворяемых иностранцев

Предполагается, что он будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении таких лиц за пределы РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о закреплении срока содержания выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях. Предполагается, что он будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о выдворении таких лиц за пределы РФ.

Законопроект внесен 7 ноября 2017 года правительством РФ и принят в первом чтении 21 декабря того же года. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагалось дополнить новой статьей, в которой срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в специальных учреждениях будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о его выдворении за пределы РФ.

Поправки

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы одобрил поправку, согласно которой этот срок может быть продлен судьей не более чем на 90 суток по ходатайству судебного пристава-исполнителя или уполномоченного должностного лица органа внутренних дел при отсутствии фактической возможности исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ. Уточняется, что ходатайство о продлении срока содержания в спецучреждении судья должен рассмотреть в течение пяти дней со дня его поступления.

Документом предусматривается возможность для иностранного гражданина или лица без гражданства обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности его дальнейшего содержания в специальном учреждении.

Предлагается установить, что иностранцу или лицу без гражданства может быть назначен штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 200 часов в случае, если судья придет к выводу о том, что административное выдворение за пределы РФ является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания. Это будет касаться и случаев отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства. При этом судья должен учесть продолжительность проживания иностранца или лица без гражданства в России, его семейное положение, отношение к уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на территории РФ, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в российское гражданство.

Также была одобрена поправка, по которой выдача временного удостоверения личности лицу без гражданства в РФ, либо признание лица беженцем, либо получение свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, предоставление ему временного убежища на территории страны влечет за собой пересмотр постановления о выдворении за пределы Российской Федерации по протесту прокурора или по жалобе такого лица. Устанавливается, что неуплата иностранцем или лицом без гражданства назначенного ему административного штрафа и (или) наличие у него обязательств, наложенных судьей, не препятствуют выдворению.