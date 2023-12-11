Еще в 20 российских вузах в 2024 году появятся передовые инженерные школы

Их общее число увеличится до 50, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Передовые инженерные школы с 2024 года появятся еще в 20 российских вузах, их общее число увеличится до 50. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Во вторник завершился конкурс, он был большой - более семи заявок на место. Все претенденты были заслушаны специальным советом. В связи с большой востребованностью и необходимостью кадрового обеспечения мегапроектов по вашему поручению совет принял решение отобрать 20 победителей, что значительно больше, чем первоначально планировалось. <…> Таким образом, система передовых инженерных школ России будет состоять уже из 50 вузов в 23 регионах", - сказал он, выступая на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко рассказал, что в 2024 году на развитие передовых инженерных школ из бюджета предусмотрено 16,5 млрд рублей, в том числе на новые школы - 4,3 млрд рублей. До 2030 года эта сумма составит больше 30 млрд рублей. На сегодняшний день работает 30 таких школ на базе вузов в 15 регионах РФ. В них готовят инженеров по 20 направлениям таким, как двигателестроение, медицинское приборостроение, атомное машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, искусственный интеллект и другие.

По словам вице-премьера, в работу передовых инженерных школ включено более 150 высокотехнологичных компаний, которые не просто финансируют их программы, но и активно участвуют в образовательном процессе, создавая образовательные модули, а также нацелены на трудоустройство выпускников в своих же компаниях.