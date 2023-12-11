В Азербайджане продлили карантинный режим до 2 апреля

Его ввели в республике в связи с коронавирусом

БАКУ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима, введенного в республике в связи с коронавирусом, до 2 апреля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер республики Али Асадов.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 апреля 2024 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина страны.

Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 2 января 2024 года.

В рамках карантинного режима остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана. Других карантинных ограничений фактически нет.

Власти Азербайджана публикуют статистику по заражениям каждую неделю. По состоянию на 3 декабря, за время пандемии в Азербайджане подтверждено 834 172 случая заражения, 823 758 человек выздоровели, 10 376 пациентов умерли от осложнений.