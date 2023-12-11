В Москве 15 декабря может выпасть около 40% месячной нормы осадков

При этом температурный фон в городе повысится

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в эту пятницу, при этом температурный фон повысится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Наступившая неделя в Центральной России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами и повышением температурного фона до положенной в середине декабря климатической нормы. <...> Особенно ненастной будет пятница, когда средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 мм осадков или около 40% от всего месячного объема", - сказал он.

"По модельным оценкам, таких снегопадов 15 декабря не было более полувека, а если быть более точным, то 57 лет, с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 мм осадков. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию", - добавил Тишковец.

Он также отметил, что снегопады закончатся к воскресенью. "Нужно отметить, что осадки такой интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды - в прошлом году. В результате таких затяжных снегопадов сугробы, высота которых в Москве сейчас варьируется от 29 до 40 см, за неделю подрастут примерно на 7-10 см. Местами снежный покров может достигнуть где-то полуметра", - заключил Тишковец.