В Амурской области почти 30% многоквартирных домов не готовы к зиме

Как уточнили в Дальневосточной генерирующей компании, без паспорта о готовности встречают зиму 404 дома в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 400, или почти 30% многоквартирных домов в Благовещенске Амурской области до сих пор не получили паспорта готовности к зиме, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

"Несмотря на наступившие морозы, управляющие компании Благовещенска все еще не подготовили к отопительному сезону 29,5 % многоквартирных домов. Сейчас без паспорта [готовности] встречают зиму 404 дома", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к отопительному сезону управляющие компании должны были провести ревизию тепловых пунктов, промывку и гидравлические испытания тепловых узлов и внутренней системы отопления многоквартирных домов в присутствии инспектора группы по наладке и испытаниям Единой теплоснабжающей организации "Амурские тепловые сети" (структурное подразделение ДГК).

К сентябрю из 1 370 многоквартирных домов паспорта готовности к отопительному периоду в Благовещенске получили менее 10%. Из-за этого в городе возникают проблемы с теплоснабжением. По информации "Амурских тепловых сетей" большая часть домов, не получивших паспорта готовности, запитаны от котельных города. В отношении 179 проблемных домов были выписаны замечания и предписания, которые до сих пор не устранены управляющими компаниями. Об этом ы администрацию города и Госжилинспекцию направлены соответствующие письма.