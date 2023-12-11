В ГД внесли законопроект о запрете взыскивать долги с госпредприятий новых регионов

Предполагается, что мораторий будет действовать до 1 января 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о моратории до 2026 года на принудительное взыскание долгов с госпредприятий новых регионов, которые возникли у них до момента принятия в состав РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили в том числе главы комитетов обеих палат по законодательству и госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Поправки предлагается прописать в законе, устанавливающем нормы применения положений закона "Об исполнительном производстве" на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые нормы предлагают установить запрет на принудительное исполнение документов о взыскании долгов с государственных и муниципальных предприятий новых регионов, которые возникли до 30 сентября 2022 года. При этом речь не идет об исполнении обязательств по возмещению ущерба здоровью, связанных со смертью кормильца, компенсации морального вреда, оплате труда сотрудников, выплате выходных пособий и вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. Согласно законопроекту, мораторий распространяется на решения судов и других государственных органов ДНР и ЛНР, а также Украины.

Предполагается, что мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Как напоминает Крашенинников, со дня принятия в РФ и образования в составе страны новых субъектов, "то есть с 30 сентября 2022 года, и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти страны". Новые нормы направлены на совершенствование законодательства в целях обеспечения эффективной интеграции новых регионов РФ в ее состав, указывают авторы инициативы в пояснительной записке. Как отметил в Telegram-канале Андрей Клишас, законопроект "позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, оказывающих услуги по жизнеобеспечению граждан, проживающих на территориях воссоединенных субъектов РФ".

Документ также устанавливает, что принудительному исполнению не подлежат обязательства по кредитам перед банками и другими юридическими лицами, которые могут выдавать кредиты, зарегистрированными на территории Украины. Законопроект предусматривает, что обременения прав на недвижимость, в том числе ипотека, могут быть прекращены в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Исполнительные документы государственных органов Украины в отношении таких обязательств могут быть признаны недействительными.