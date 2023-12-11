Чемпионы Олимпийских игр провели мастер-классы для курсантов Центра "Воин"

В программу спортивного праздника вошли турниры по различным военно-прикладным видам спорта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в честь Дня героев Отечества провел военно-спортивную игру "Воин - наследники героев", в рамках которой на площадке Академии бокса Александра Лебзяка собрались курсанты и инструкторы, представляющие 11 региональных отделений центра. Как сообщили в пресс-службе центра, на мероприятии курсантам провели мастер-классы чемпионы Олимпийских игр.

"В День Героев Отечества Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" организовал военно-спортивную игру "Воин - наследники героев", приуроченную к памятной дате. В Московской области на площадке Академии бокса Александра Лебзяка собрались курсанты и инструкторы, представляющие 11 региональных отделений Центра "Воин", прославленные российские спортсмены, представители Вооруженных Сил России. Команды Центра "Воин" представили юноши 14-18 лет, показавшие наилучшие результаты в обучении по дополнительной общеразвивающей программе "Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программу спортивного праздника вошли турниры по различным военно-прикладным видам спорта.

"Участие в этом спортивном празднике для меня не только возможность встретиться со звездами спорта и получить от них профессиональные советы, но и познакомиться с ребятами. Всех нас объединяет одна цель - стать лучше, стать сильнее. Для меня эта встреча в Москве очень важна. В будущем хочу стать военным и считаю, что таких патриотических центров должно быть как можно больше", - поделился впечатлениями курсант свердловского регионального отделения Центра "Воин" Иван Глинкин, его цитирует пресс-служба.

Также в ходе военно-спортивной игры прошли мастер-классы от Заслуженного мастера спорта России по боксу, главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка, чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версиям IBA и WPBF Анны Левиной, обладателя золотого титула Всемирной боксерской ассоциации, мастера спорта России по боксу Романа Андреева и чемпиона мира, трехкратного чемпиона России Андрея Глаголева.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками, в которую будут включены темы по устройству и типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.