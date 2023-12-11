Адыгея отремонтирует три детских сада в Херсонской области в 2024 году

По словам губернатора области Владимира Сальдо, во время встречи с главой республики Муратом Кумпиловым они согласовали несколько новых проектов

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Регион-шеф Херсонской области Адыгея планирует в 2024 году отремонтировать три сельских детских сада и два фельдшерско-акушерских пункта в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что во время встречи с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым они согласовали несколько новых проектов, которые планируются шефским регионом в Херсонской области в 2024 году.

"Руководители и специалисты Адыгеи выполняют эту задачу со всей ответственностью, с отличным качеством, сохраняя высокие темпы. На 2024 год запланировано отремонтировать три сельских детских сада и два фельдшерско-акушерских пункта. Продолжится оказание гуманитарной и медицинской помощи, поставка книг, организация детского отдыха", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за полтора года Адыгея уже сделала для Херсонской области больше, чем украинские власти за тридцать лет. "Специалисты Республики отремонтировали в Геническе две школы, построили два физкультурно-оздоровительных комплекса, многофункциональный центр, способный ежедневно принимать до 500 человек, реконструировали городской музей", - добавил губернатор.

Сальдо выразил благодарность за поддержку Херсонщины главе Адыгеи, специалистам республики и особо отметил руководителя рабочей группы Хизира Хотко.