Авиакомпания "Туркменистан" возобновит полеты в Москву с 15 декабря

Рейсы из Ашхабада были приостановлены с 1 августа в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне

АШХАБАД, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Туркменистан", с 1 августа приостановившая рейсы из Ашхабада в Москву, сообщила, что возобновит полеты в российскую столицу с 15 декабря.

"Авиакомпания "Туркменистан" информирует вас о том, что с 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад", - сказано в сообщении компании.

1 августа авиакомпания заявила, что рейсы в Москву приостановлены в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время из Туркмении в Россию осуществляют полеты две авиакомпании - "Туркменские авиалинии" и S7. Рейсы выполняются в Москву и Казань.