В Щелковском округе спилили главную новогоднюю ель России

Дерево доставят в Московский Кремль 13 декабря

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России спилена в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области в понедельник, передает корреспондент ТАСС. Уже вечером в среду, 13 декабря, ее доставят в Московский Кремль.

84-летняя ель была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Ближайшие два дня уйдут на то, чтобы упаковать 25-метровое дерево и уложить на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки в столицу.

Как рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов, в этом году главное новогоднее дерево страны спиливают и транспортируют на Соборную площадь Московского Кремля уже в 24-й раз. "Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего. С наступающим Новым годом!" - добавил он.

По его словам, к 22 декабря елку уже будет наряжена. "Приходите на Соборную площадь, у нас будет красивая елка!" - подчеркнул Кочанов.

В свою очередь глава городского округа Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что в этом году новогодняя ель была выбрана с помощью спутника. "Городской округ Щелково - рекордсмен по количеству новогодних елей, которые были отправлены в Кремль. Так, в 2021 году мы уже отправляли в Кремль ель, также в 2018 году. Для нас очень почетно, что это стало такой доброй традицией. Мы готовились к сегодняшнему мероприятию. У нас 25-метровая ель, она очень красивая, действительно, крутая", - поделился с журналистами Булгаков.

Вечером 13 декабря ель будет доставлена в Кремль, где ее установят на Соборной площади на все новогодние праздники.

Подготовка к срубу ели

В этом году сруб главной новогодней ели страны стал настоящим праздником. Рядом с елкой оборудовали сцену для выступления творческих коллективов и почетных гостей. Для детей и их родителей подготовили программу с песнями и конкурсами. Для того, чтобы участники мероприятия не замерзли в ожидании главного события, на площадке вблизи будущей Кремлевской елки организовали пункты обогрева. Также здесь можно было попробовать горячий чай из самовара с баранками и перекусить гречневой кашей.

Дед Мороз отметил красоту Щелковского леса и рассказал, что взамен одной взрослой ели, которая отправится в столицу, здесь будет высажено много новых деревьев. "Как же это здорово! Ведь так мы сохраним экологию наших лесов", - добавила Снегурочка.

О новогодней ели в Кремле

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.

Перед наступлением 2006 и 2007 годов Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья. Так, в прошлом году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа высотой 27 м.