Грозит ли России эпидемия микоплазменной пневмонии?

Китайские власти подчеркивают, что рост количества респираторных заболеваний контролируемый и вызван известными патогенами, в том числе бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая и вызывает микоплазменную пневмонию. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили, что нынешний всплеск острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае не говорит о появлении новых патогенов. Никаких карантинных ограничений в стране не вводилось, а жителям и туристам рекомендуется соблюдать гигиену, носить маски и своевременно делать прививки от гриппа и ковида.

Микоплазменная пневмония — давно известная и хорошо изученная болезнь. Эта легочная инфекция передается воздушно-капельным путем, но для заражения нужен тесный контакт с носителем. Поэтому чаще всего болезнь регистрируется у детей и подростков, которые активно взаимодействуют друг с другом в детских садах и школах. Для распространения микоплазменной пневмонии характерны сезонные колебания, пик которых приходится на осенне-зимний период. При этом раз в несколько лет эпидемиологи отмечают циклический рост заболеваемости этой инфекцией.

У микоплазменной пневмонии нет специфических симптомов, ее проявления похожи на другие заболевания дыхательных путей. Так, у больного поднимается температура, начинаются насморк, боль в горле и покашливание, которое затем переходит в сильный непроходящий кашель с мокротой. Поставить точный диагноз можно только при помощи лабораторных исследований. Для лечения микоплазменной пневмонии пациентам назначают антибактериальные препараты и лекарства для облегчения симптомов — боли, кашля и температуры. Помимо этого, специалисты российского Минздрава рекомендуют соблюдать покой, пить больше воды, а курящим отказаться от вредной привычки.

При этом порядка 80% пациентов с микоплазменной пневмонией переносят инфекцию легко и выздоравливают сами, утверждает доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. А у остальных 20%, по его словам, заболевание проявляется в виде повышения температуры, бронхита или сухих подкашливаний, с которыми приходится обращаться к врачу.

"Микоплазменная инфекция может протекать легко и пройти даже без лечения, ведь по форме это инфекция именно верхних дыхательных путей, — подтверждает руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. — А пневмония, то есть заболевание легких, может развиться у тех людей, которые заразились инфекцией повторно. В основном пневмонии регистрируются у детей старшего возраста, подростков и взрослых, которые, видимо, ранее перенесли заболевание легко или бессимптомно, а при повторном заражении болеют тяжелее". При этом у тех, кто болел ковидом и при этом ошибочно принимал антибиотики, может развиться резистентность, допускает эксперт, что осложнит лечение при микоплазменной пневмонии.

В Роспотребнадзоре сообщали, что в России регистрируют случаи микоплазменной инфекции, но при этом появления более тяжелых форм не наблюдается и ситуация с заболеваемостью находится на полном контроле ведомства. Его глава Анна Попова позднее уточнила, что "первые случаи мы увидели в конце сентября, <…> и к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями микоплазменной инфекции, у нас практически сошла на нет". В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России есть препараты для лечения болезни. "Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, клиника по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]", — сказал он.