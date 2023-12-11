Котяков призвал к началу дискуссии о будущем маткапитала в 2024 году

Министр труда и социальной защиты РФ отметил, что нынешняя редакция закона действует до конца 2026 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дискуссию о будущем программы материнского капитала, которая действует до конца 2026 года, нужно начинать уже в 2024 году. Такое мнение выразил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С точки зрения материнского капитала нужно понимать, что действующая редакция закона действует до конца 2026 года. Материнский капитал является демографической мерой. И совершенно правильно затронут вопрос относительно того, что уже сейчас нам нужно четко сформировать понимание трансформации этой меры государственной поддержки, потому что мы имеем долгосрочный и значимый для наших граждан эффект. <...> Чтобы у граждан было четкое понимание, во что будет трансформироваться материнский капитал, эту дискуссию нужно начинать формировать в течение 2024 года", - сказал он на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при заместителе председателя Госдумы Анне Кузнецовой.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.