В ЦИК сообщили о гибели на СВО члена УИК города Воткинска

Речь идет об Андрее Борове

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Член участковой избирательной комиссии (УИК) города Воткинска (Удмуртская Республика) Андрей Боров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

Как уточнили в ЦИК, Бобров погиб 6 декабря.

"ЦИК России выражает соболезнования родным и близким Андрея, его коллегам и ученикам. Светлая память", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК РФ сообщал, что в зоне СВО погибли председатель территориальной избирательной комиссии из Приморского края, председатели УИК из Санкт-Петербурга, Забайкалья и Карелии, зампредседателя УИК из Крыма. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, комиссия не оставляет семьи погибших и помогает им совместно с другими ведомствами.