Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех!" на Первом канале

Ведущим шоу ранее был Максим Галкин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Жанна Бадоева будет вести детское шоу талантов "Лучше всех!" на Первом канале. Об этом сообщили ТАСС источники на съемках проекта и подтвердили в пресс-службе Первого канала.

По данным источников, съемки шоу, ведущей которого стала Бадоева, уже начались. "Мы подтверждаем", - ответили в пресс-службе Первого на соответствующий вопрос.

Ранее ведущим шоу был артист Максим Галкин (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В 2022 году съемки программы были приостановлены. На Первом канале тогда сообщали, что планируют уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.

"Лучше всех!" - детское телевизионное шоу талантов, в котором участвуют дети от 3 до 12 лет.