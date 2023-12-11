Водителей смогут штрафовать за нарушение указанных на табло временных ограничений скорости

В качестве доказательства факта нарушения на фотографии должны быть видны транспортное средство и табло с установленным в тот момент ограничением по скорости

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, указанных на динамическом информационном табло или знаке переменной информации. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В качестве доказательства факта нарушения на фотографии должны быть видны транспортное средство и табло с установленным в тот момент ограничением по скорости.

"Передача данных, сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемыми на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации, осуществляется с приложением фотоматериалов транспортного средства в месте фиксации, а также в месте установки динамического информационного табло и (или) знака переменной информации с обязательным отображением установленного на таком табло или знаке требования", - отмечается в документе.

Как отметила газета "Коммерсантъ", чаще всего такие табло ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях, значения на табло обычно меняются при неблагоприятных погодных условиях. Сейчас водителей не штрафуют за нарушение скорости, указанной на динамическом табло, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки. Однако это может измениться после принятия соответствующего постановления.