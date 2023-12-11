Бойца Джеффа Монсона наградили орденом Дружбы народов Башкирии

Награда вручена за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров наградил бойца Джеффа Монсона орденом Дружбы народов за вклад в развитие спорта, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил орден Дружбы народов депутату Государственного Собрания - Курултая республики, прославленному борцу Джеффу Монсону за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Монсон открыл школу грэпплинга в Уфе и Донецкой Народной Республике.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".

Орден Дружбы народов учрежден законом Республики Башкортостан "О государственных наградах Республики Башкортостан", и вручается с 1998 года за большой вклад в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, высокие достижения в развитии экономики республики, заслуги в государственном строительстве, плодотворную деятельность в развитии науки, заслуги в укреплении мира и развитии дружественных отношений между государствами.