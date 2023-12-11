Utair ввела дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд

Они будут выполняться два раза в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов по маршруту между Санкт-Петербургом и Самаркандом (Узбекистан) до двух раз в неделю, рейсы теперь выполняются по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В декабре Utair ввел дополнительную частоту по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд и теперь выполняет рейсы между городами по пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга - в 11:05, из Самарканда - в 19:10. Время в пути - 4 часа 50 минут", - говорится в сообщении.

Как отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, рейсы из Санкт-Петербурга в Самарканд были запущены в марте 2023 года, так как это направление пользуется спросом, в компании приняли решение ввести еще один рейс по воскресеньям. Кроме этого, Utair выполняет рейсы в Самарканд из Москвы и Самары.