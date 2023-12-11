В ГД выразили готовность проработать вопрос о введении кода для блогеров в ОКВЭД

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что "многие блогеры сегодня по количеству своей аудитории превышает аудиторию традиционных средств массовой информации"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы законодательно проработать вопрос о создании отдельного кода для блогеров в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") на круглом столе "Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера. Правовой режим деятельности блогеров, введение ОКВЭД".

"У нас с вами есть набор мер, которые мы вместе должны выработать, возможно, для этого [создания отдельного кода ОКВЭД] потребуются какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Госдумы. Не надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность", - сказал Толстой.

Он подчеркнул, что "многие блогеры сегодня по количеству своей аудитории превышает аудиторию традиционных средств массовой информации".

"Это очень хорошо, но понимаете, что качественно отличает, так это то, что СМИ ограничены определенным законом, они обязаны нести ответственность за ту информацию, которую они распространяют. У вас [блогеров] таких обязательств нет. Никто сейчас не может такие обязательства на вас возложить, кроме вас самих", - добавил Толстой.

В августе газета "Известия" написала о том, что Минцифры и Росстандарт поддержали инициативу о внесении в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельности блогеров. Такой ответ поступил в ответ на письмо первого зампреда думского комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая ранее выступила с таким предложением.