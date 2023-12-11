ЛНР получит 15 передвижных медицинских комплексов в начале 2024 года

Их распределят по учреждениям здравоохранения в районы региона

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ в начале 2024 года передаст в Луганскую Народную Республику (ЛНР) 15 передвижных медицинских комплексов для оснащения мобильных медицинских бригад, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"В первом квартале 2024 года Минпромторг России передаст в республику 15 передвижных медицинских комплексов для оснащения мобильных медицинских бригад, совмещенных для проведения маммографии и флюорографии", - цитирует Пащенко пресс-служба правительства ЛНР в своем Telegram-канале.

Сообщается, что цифровые мобильные комплексы будут распределены по учреждениям здравоохранения в районы региона, что поможет "обеспечить качество проводимой диспансеризации и профилактических осмотров населения по всей территории республики, включая отдаленно расположенные населенные пункты".