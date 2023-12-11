В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ветра и метели

Порывы ветра могут достигать 22 м/с

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 17-22 м/с и метели объявлено в Калмыкии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, 12 декабря на территории Республики Калмыкия ожидается усиление восточного ветра с порывами 17-22 м/с, метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 23 м/с характеризуется как шторм.

Отмечается, что существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением кровли зданий, порывами линий электропередачи, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Жителям региона рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не оставлять автотранспорт возле деревьев и ветхих строений. Не прятаться от ветра возле стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линией электропередачи.