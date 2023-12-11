Путин поприветствовал участников VIII Национального форума "Надежда на технологии"

По словам президента, мероприятие служит созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии", отметив роль мероприятия в создании комфортной среды для людей с ограниченными возможностями.

"В нашей стране ваши традиционные встречи вновь объединили в Москве представителей профильных министерств и ведомств, экспертных кругов, бизнес-сообщества, волонтерских организаций. Отрадно, что с каждым годом форум наращивает свой потенциал, служит важному, благородному делу - созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что участники программы смогут ознакомиться с лучшими разработками и технологическими решениями в этой сфере, обменяться накопленным опытом, договориться о запуске совместных перспективных проектов и инициатив. Президент также пожелал им плодотворного, полезного общения и всего самого доброго.

VIII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии" посвящен актуальным аспектам развития индустрии и демонстрации комплексных решений для создания доступной среды, современных технологий для людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.