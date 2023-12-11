Таксисты по всей Франции протестуют против нового требования о медицинских перевозках

Речь идет об одновременной перевозке нескольких пациентов, едущих к врачам, и особого порядка бронирования таких поездок

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Водители такси в некоторых городах Франции организуют демонстрации против нового требования властей об одновременной перевозке нескольких пациентов, едущих к врачам, и особого порядка бронирования таких поездок. Об этом сообщает радио RMC.

По его данным, таксисты планируют блокировать дороги и сознательно замедлять движение на междугородных шоссе в Марселе, Тулузе, Лилле, Байоне, Лионе, Бордо и других городах. В Марселе, например, к акции уже присоединились 700 шоферов, которые на сниженной скорости едут в направлении префектуры и местного бюро соцстрахования.

Причиной протеста стала статья 30 нового закона о финансировании социального бюджета, согласно которой пациенты, желающие возместить по страховке часть стоимости поездки на такси к врачу, должны будут бронировать машину через частные интернет-платформы, которые сами будут определять подходящий таксопарк и предлагать совершить совместную поездку с другими пациентами. При этом пассажиру возместят меньшую сумму за поездку, если он откажется ехать в одной машине с другим больным в отсутствие соответствующей справки от лечащего врача и симптомов у другого пассажира, препятствующих их нахождению в одном автомобиле. В настоящее время государственная страховка возмещает 55% стоимости поездки.

Цель же этой меры, как следует из законопроекта, - снизить бюджетные расходы за счет "поощрения совместных поездок". По данным правительства, совместные поездки позволили сэкономить в 2022 году €34 млн на оплату транспортных расходов. Однако такие поездки составили лишь 15% от общего объема, из-за чего власти и пытаются расширить данную практику.

Однако в регионах некоторые таксопарки получают большую часть средств как раз от перевозки больных и имеют наработанные базы клиентов. Поэтому они боятся потерять доход из-за особенностей работы цифровых платформ и выступают против "уберизации" (от названия сервиса частных перевозок Uber) своей отрасли.