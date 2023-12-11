В РФ открыли прием заявок на Первую национальную премию в области профориентации

К участию приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов

ТАСС, 11 декабря. Фонд гуманитарных проектов объявил о запуске национальной премии по профориентации "Россия - мои горизонты". Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ дал старт заявочной кампании Первой национальной премии в области профориентации "Россия - мои горизонты", которая поможет выявить лучшие практики в этой области по всей стране", - говорится в сообщении.

Запуск премии завершает первую пятилетку развития профориентации в России, которая охватила 4 млн школьников и более 60 тыс. педагогов, а также почти 5 тыс. партнеров и экспертов, региональных операторов.

К участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов. Главный критерий отбора - заявленные проекты должны помогать школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознано направлять учебные и профессиональные интересы.

"Подводя итог первых пяти лет реализации программы "Билет в будущее", можно с уверенностью сказать, что некогда новое для страны направление - ранняя профориентация школьников - сегодня уже формирует новое поколение, которое будет руководствоваться совершенно иным отношением к своей занятости, карьере и трудовой мотивации, чем мы или наши родители", - сказал глава фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" действует с 2018 года в 89 регионах страны и городе Байконур в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.