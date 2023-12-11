Мэр Стамбула заявил, что постоянное летнее время вызывает депрессию

Экрем Имамоглу также отметил, что эта практика не дает экономии

СТАМБУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что семилетняя практика не менять в Турции часовые стрелки не оправдала себя и вызывает у людей депрессию.

"Эта практика [летних часов] лишена логики, не приносит экономии [электроэнергии]. Она создает проблемы с безопасностью, вызывает у всех депрессию, делает плохим начало дня работникам и учащимся", - написал Имамоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Оппозиционная Народно-республиканская партия, которую представляет стамбульский мэр, ранее направила в парламент Турции законопроект об отмене постоянного летнего времени.

Турция с 30 октября 2016 года не меняет часовые стрелки. Необходимость отказа от перевода в последнее воскресенье марта часов на летнее время и возвращения в последнее воскресенье октября к зимнему времени власти тогда мотивировали соображениями существенной экономии электроэнергии.

Время в Турции соответствует московскому, она находится в часовом поясе UTC+3.