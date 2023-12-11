Собянин: благотворительная акция "Добрая елка" продлится в Москве до 29 февраля

Пожелания о подарках размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых елках", которые стоят в популярных местах столицы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Благотворительная акция "Добрая елка" вновь проходит в столице, она продлится до конца февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Время новогодних чудес: в Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей", - написал мэр.

Он уточнил, что пожелания о подарках размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых елках", которые стоят в популярных местах столицы. Акция продлится до 29 февраля.

"Мечты у ребят очень простые, но все - самые заветные. Например, в прошлом году Слава Белков получил развивающий конструктор, а Тимофею Гусеву подарили экскурсию в "Союзмультфильм". Чтобы исполнить желание, нужно заполнить онлайн-заявку. Подтвердить ее сотруднику кол-центра и вместе с работником НКО выбрать дату вручения подарка", - заключил Собянин.