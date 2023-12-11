Пранкеры Вован и Лексус снимут сериал по мотивам своей деятельности

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров также анонсировали выпуск соответствующих книг

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) намерены снять сериал по мотивам своей деятельности. Об этом рассказал ТАСС Алексей Столяров на площадке выставки-форума "Россия".

"Я думаю, что в ближайшем будущем мы снимем сериал по мотивам нашей деятельности, - сказал он. - И книги, соответственно, тоже должны появиться. Просто времени сейчас на все не хватает. Снимаем программы на телевидении, записываем новые материалы, ходим на мероприятия".

Столяров уточнил, что книга может появиться в ближайшие годы, хотя пока времени на написание не остается. "В ближайшие годы, я думаю, мы ее напишем. Мы сделали так, что пока история не закончилась, еще пока рано писать окончательные мемуары, давайте дождемся чего-то более итогового", - указал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.