Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно бойца из Южной Осетии, погибшего в СВО

Глава государства отметил мужество и героизм Генриха Касаева, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции

ЦХИНВАЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Боец из Южной Осетии Генрих Касаев указом президента России Владимира Путина посмертно награжден медалью "За отвагу" за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Единая Осетия", награду семье погибшего героя передали экс-президент закавказской республики Анатолий Бибилов и командир подразделения, где служил Касаев, Дмитрий Хабалов.

"Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач специальной военной операции, медалью "За отвагу" награжден Касаев Генрих Гюлерович, посмертно", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства пояснил, что награду передали вдове героя Зарине Касаевой в Цхинвале.

Касаев без вести пропал в январе 2023 года. Взвод, в котором он служил, в ходе ожесточенных боев у населенного пункта Авдеевка попал в окружение. Позже его тело обнаружили среди погибших, идентифицировав по анализу ДНК. В июне тело героя доставили для захоронения в Южную Осетию. Воину было 47 лет. Без отца остались трое детей.