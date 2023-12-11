Системы газоснабжения отремонтируют в 1 тыс. многоэтажек Подмосковья в 2024 году

В 2023 году такие работы ведутся в 400 МКД

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Программу капитального ремонта по замене систем газоснабжения реализуют в 2024 году в 1 тыс. многоквартирных домов (МКД) Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в Подмосковье реализуется с 2016 года. С этого времени <...> региональным Фондом капитального ремонта отремонтировано 2 тыс. многоквартирных домов. В планах на 2024 год - отремонтировать газоснабжение в 1 тыс. многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году такие работы ведутся в 400 МКД. "Важная часть работ и нововведение - обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. <...> В части безопасности при капремонте систем газоснабжения используются газовые краны, имеющие три степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что замена газового оборудования проводится по истечении сроков эксплуатации от изготовителя или сроков по проектной документации. Спустя 30 лет после ввода в эксплуатацию газопровода нужно провести или его диагностику, или замену.