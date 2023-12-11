Минздрав сообщил, что ситуация с закупкой оборудования для больниц не вызывает опасений

На фармрынке появляются новые поставщики высокотехнологичной техники, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация с закупками оборудования для российских больниц не вызывает опасений, на фармрынке появляются новые поставщики высокотехнологичной техники. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что компании Varian, у которой закупаются используемые в лучевой терапии линейные ускорители, приходится получать от американских властей экспортную лицензию. Это уже привело к срыву поставок оборудования на сумму 1,5 млрд рублей.

"Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений - по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются. На российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе для лучевой терапии, среди которых и российские компании", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что государство уделяет особое внимание развитию медицинской инфраструктуры, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул помощник министра.