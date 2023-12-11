Собянин: тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 135 тыс. москвичей

На объекте задействовано порядка 400 человек, более 100 единиц техники, а работы выполняются в круглосуточном режиме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Строительство тоннеля под путями МЦД-4, который обеспечит дополнительную транспортную связь между районами Бутырский и Марьина Роща, планируется завершить в 2024 году, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он в понедельник осмотрел ход строительства тоннеля под путями МЦД-4 длиной 309 м с двумя полосами движения в обоих направлениях, который соединит Складочную улицу с улицей Двинцев. "Продолжаем работу по локальным мероприятиям, локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения. Один из таких проектов здесь, на Складочной улице строим тоннель под МЦД-4, затем по Складочной дальше пойдем до путепровода, который сейчас проектируется и будет строить РЖД в 2024-2025 годах. Данный тоннель должен быть завершен в 2024 году в конце. Надеюсь, строители сделают раньше", - сказал мэр столицы.

В свою очередь генеральный директор компании-подрядчика АО "ГК " ЕКС" Максим Крылов отметил, что на объекте задействовано порядка 400 человек, более 100 единиц техники, а работы выполняются в круглосуточном режиме. "Общая готовность всего объекта это более 25%. Могу смело заявить, что на данный момент идем с опережением. Поэтому, Сергей Семенович, не можем не выполнить вами поставленную задачу, обязательно будем идти с опережением. Я надеюсь, что досрочно пустим как движение по данному тоннелю, так соответственно и переход для пешеходов", - сказал Крылов.

Собянин подчеркнул, что объект важный, он улучшает транспортную обеспеченность и доступность двух районов Марьина Роща и Бутырский. "135 тыс. жителей ждут результата", - добавил мэр.

Об объекте

Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство тоннеля под путями МЦД-4 было начато в марте 2023 года, финансирование работ осуществляется за счет адресной инвестиционной программы города Москвы. Как там отметили, перепробег автотранспорта сократится до 5,9 километров, а время в пути - в среднем на 17 минут. Снизится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть.

"Кроме того, в настоящее время ведется проектирование железнодорожного путепровода МЦД-2, строительство которого позволит в перспективе соединить Складочную улицу с улицей Добролюбова. В результате будет создана новая транспортная связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе", - сообщили в мэрии.

Там также уточнили, что всего в рамках проекта будет построено 3,6 км дорог, включая собственно тоннель под путями МЦД-4, участок от улицы Двинцев до Новодмитровской улицы, участки проектируемых проездов №1922 и 767 в районе примыкания к Складочной улице, участок от Складочной улицы до улицы Добролюбова под железнодорожным путепроводом МЦД-2. Вдоль Складочной улицы появятся боковые проезды. Также запланирована реконструкция Стрелецкой улицы. В районе ЖК "Прайд" возведут подземный пешеходный переход под путями МЦД-4.

С целью снижения уровня шума вдоль Складочной улицы в районе ЖК "Шереметьевский" установят защитные экраны протяженностью 101 м. В рамках благоустройства прилегающей территории будет устроено три гектара газонов, высажено свыше 860 деревьев и кустарников. Также в ходе работ будет выполнено переустройство 61 км инженерных коммуникаций. Завершить работы планируется в 2024 году.

"В 2024-2026 годах планируется построить 265 км дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов", - сообщили в мэрии Москвы.