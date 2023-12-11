В школах Красноярска занятия посетили 7 938 школьников

Это составляет 5,5% от общего числа учащихся

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Занятия в школах Красноярска в связи с аномальными морозами посетили 7 938 школьников, это 5,5% общего числа учащихся в школах города, сообщили в мэрии.

По данным Гидрометцентра, утром 11 декабря в городе было минус 38 градусов. По рекомендации мэрии города, при такой температуре учащиеся школ могут не посещать занятия. Решение оставить ребенка дома или отправить в школу принимают родители. Школы работают в штатном режиме, но на уроках новые темы изучаются, дети повторяют пройденный материал. Дистанционное обучение не вводилось.

"7 938 детей пришли сегодня в школы Красноярска. Это 5,5% от общего числа школьников. Всего в школах города учится 142 889 детей", - говорится в сообщении мэрии.

По данным Среднесибирского УГМС, 11-13 декабря в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный мороз - температура воздуха местами до минус 47 градусов. На севере региона синоптики обещают до минус 50 градусов. На юге края в Шушенском районе в связи с понижение температуры воздуха автотранспортным предприятием отменены междугородние рейсы в Красноярск.