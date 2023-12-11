Матвиенко и Кондрашов открыли посвященную Совфеду фотовыставку у здания ТАСС

На выставке представлены в том числе снимки выборов в Москве, первого заседания Совета Федерации 11 января 1994 года, экс-председателей СФ Владимира Шумейко, Егора Строева и Сергея Миронова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов открыли посвященную 30-летию верхней палаты российского парламента выставку "Совет Федерации в объективе ТАСС" перед штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре. Матвиенко и Кондрашов перерезали красную ленту и осмотрели экспозицию.

"На протяжении всех 30 лет лучшие фотографы ТАСС фиксировали не только пленарные заседания, но и работу сенаторов в регионах, участие в социально значимых мероприятиях и многие другие события. На выставке представлено два десятка исторических и современных фотографий ТАСС, рассказывающих о самых разных направлениях деятельности Совета Федерации", - отметил Кондрашов.

"Я придаю большое значение выставке, которую мы с вами сегодня открываем на бульваре в самом центре Москвы. Я очень хочу, чтобы жители нашей страны имели более полное представление о том, чем мы занимаемся", - отметила в свою очередь Матвиенко.

На выставке представлены в том числе снимки выборов в Москве, первого заседания Совета Федерации 11 января 1994 года, экс-председателей СФ Владимира Шумейко, Егора Строева и Сергея Миронова. О нынешней работе палаты рассказывают кадры встречи сенаторов с парламентариями Республики Крым и города Севастополя, церемонии установки флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на аллее флагов субъектов РФ в здании СФ, переговоров Матвиенко и председателя КНР Си Цзиньпина, участия президента России Владимира Путина в пленарном заседании второго Евразийского женского форума.

Гендиректор ТАСС отметил, что всего в фотобанке агентства содержится более 50 тыс. снимков, посвященных работе верхней палаты парламента. "Естественно, что и корреспонденты ТАСС постоянно освещали работу сенаторов. Только новостей про Совет Федерации за 30 лет было выпущено более 90 тыс.", - добавил он.