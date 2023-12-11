Российская кругосветка Russian Ocean Way покинула Австралию и направилась в Индонезию

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 году из Кронштадта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская кругосветная экспедиция Russian Ocean Way 11 декабря вышла из города Дарвин на севере Австралии в сторону Индонезии. Об этом говорится в Telegram-канале экспедиции.

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 году из Кронштадта. В начале сентябре 2023 года недалеко от Австралии на надувной катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. Один из меценатов в Австралии предоставил твердокорпусный парусник, после чего экспедиция продолжилась.

"Экипаж стартовал из Дарвина в сторону Индонезии. 11 декабря Евгений Ковалевский и Станислав Березкин покинули Австралию и продолжили пересечение Индийского океана. За пару дней до этого Евгений Ковалевский принял участие в традиционном для Дарвина забеге на 5 км. На это его сподвиг Никита Сафонов, русский ученый, проживающий в Австралии. Он принимает участие в забегах уже два года", - говорится в сообщении.

В этом забеге принимали участие несколько сотен человек, после чего желающим предложили просидеть как можно дольше в бочках с холодной водой. "Мне очень понравился забег и вся идея. <...> Все радостные, улыбчивые, смеющиеся", - приводятся слова Ковалевского.

О кругосветке

Капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) и руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран.