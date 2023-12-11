В кабмине одобрили создание единого электронного реестра адвокатов

В него в том числе будут вноситься сведения о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен, что позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минюстом поправки в закон об адвокатуре о создании единого электронного реестра адвокатов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Законопроектом предусматривается создание единого государственного реестра адвокатов Российской Федерации, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах", - пояснили в Минюсте.

В реестр также будут вноситься сведения о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен, что позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока. "Создание такого реестра позволит в круглосуточном режиме всем заинтересованным лицам получать информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате", - отметили в министерстве. Полномочия ведения реестра и определения состава сведений в нем предлагается закрепить за Минюстом. Также министерство предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов на присвоение статуса адвоката.

Кроме того, в одобренных поправках предлагается повысить требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката. Претенденты должны будут иметь высшее юридическое образование одновременно по направлению "Юриспруденция" квалификации "магистр" и диплома бакалавра по направлениям "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка". В рамках цифровой трансформации института адвокатуры поправками предлагается закрепить за комплексной информационной системой адвокатуры России статус автоматизированной информационной системы, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности Федеральной палаты адвокатов, региональных адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов.