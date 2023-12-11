Начался прием заявок на форум АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Их сбор пройдет до 31 января

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" открыт на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Открыт прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", который будет проходить уже в четвертый раз. Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны", - сказано в сообщении.

Идеи собираются по нескольким номинациям, в числе которых "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство". Подать заявку может любой житель страны, для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

"Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года", - приводятся в сообщении слова помощника президента РФ, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что организаторы ждут предложения и проекты по повышению качества жизни людей, поддержке предпринимательской инициативы, в области технологий, образования. К оценке инициатив традиционно будет подключен широкий пул экспертов.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина форум стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 году - 23 563. Ежегодно около тысячи идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей.