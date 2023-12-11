В Египет из России прибыла очередная партия гуманитарной помощи для населения Газы

На борту самолета 17,5 тонны груза: продукты питания, медикаменты, одеяла и одежда

ЭЛЬ-АРИШ, 11 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в аэропорту Эль-Ариш. На его борту 17,5 тонны груза: продукты питания, медикаменты, одеяла и одежда. После разгрузки помощь передадут египетскому обществу Красного Полумесяца для доставки в Газу.

Всего с момента обострения ситуации в регионе авиация МЧС России доставила более 332 тонн гуманитарных грузов - продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.