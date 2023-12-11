Пособие в 1 млн рублей смогут получить 25 учителей Кузбасса до конца года

Губернатор региона Сергей Цивилев отметил, что более 1,1 тыс. детей педагогов получили бесплатную путевку в оздоровительно-образовательный центр

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Единовременное пособие в 1 млн рублей до конца года смогут получить 25 педагогов Кемеровской области с помощью мер поддержки работников образования, действующих в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

"В регионе введены новые меры поддержки работников образования. Так, свыше 1,1 тыс. детей педагогов получили бесплатную путевку в оздоровительно-образовательный центр. И, как заявил губернатор, учителя, переехавшие на работу в малые города и поселки с населением до 50 тыс. человек, получат до Нового года единовременное пособие в 1 млн рублей, планируется, что это будет 25 педагогов", - уточняется в сообщении.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что от качества образования зависит, насколько подготовленные специалисты придут на предприятия региона. "Повышению престижа профессии педагога мы уделяем много внимания: поддерживаем материально, строим современные цифровые школы, проводим профессиональные конкурсы и фестиваль "ПРО.совет". В итоге число заявлений абитуриентов на педагогические специальности выросло на 30% по сравнению с 2022 годом", - подчеркнул он.

Более того, за год специалисты в регионе организовали свыше 100 проектов по привлечению молодежи в педагогику. В частности, проводятся форумы для обмена опытом, разработаны и реализуются дополнительные программы повышения квалификации педагогов-наставников и желающих ими стать. В шесть педагогических колледжей поступили 2 634 молодых людей, что на 621 больше показателя прошлого года.

Пресс-служба добавила, что также проведено уже более 200 мероприятий для детей в сферах образования, науки, спорта, культуры и здравоохранения, а также по поддержке семей участников СВО. В ходе летней оздоровительной кампании в 816 кузбасских организациях отдохнули 127, 8 тыс. детей - на 2 тыс. больше, чем в 2022 году. В их числе свыше 30 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.