В Калужской области из-за ОРВИ более 25 школ частично или полностью перешли на дистант

За прошедшую неделю зарегистрировано более 12,2 тыс. заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями

КАЛУГА, 11 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциями (ОРВИ) в Калужской области превышен более чем на 97%, из-за этого 22 школы региона частично ушли на дистанционное обучение, еще четыре школы полностью приостановили очное обучение, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по области.

"Показатель заболеваемости по совокупному населению - 122,6 на 10 тыс. населения, что на 97,1% выше уровня порогового значения. По информации Министерства образования и науки Калужской области, в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями 31 класс в 10 школах Калуги переведен на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на дистант перешли более 45 классов в 12 школах региона, в том числе в Обнинске, Боровском, Людиновском, Козельском районах. Четыре школы в области полностью перешли на дистанционное обучение.

Темп роста ОРВИ относительно минувшей недели составил более 21%, зарегистрировано более 12,2 тыс. заболевших. Во всех возрастных группах населения заболеваемость превышает пороговые показатели, самые высокие у дошкольников - на 13,9%, а также среди взрослых - на 162,1%. При этом количество госпитализированных больных с симптомами ОРВИ осталось примерно на уровне предыдущей недели.