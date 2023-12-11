Режиссера в начале ноября госпитализировали на фоне последствий перенесенного инсульта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату на прошлой неделе, сообщил ТАСС продюсер курсов киношколы Александра Митты Геннадий Иванов.

В начале ноября Митта был экстренно госпитализирован из квартиры в Москве. Сообщалось, что состояние болеющего пневмонией режиссера ухудшилось из-за инсульта.

"Только на прошлой неделе перевели из реанимации в обычную палату. Никаких изменений пока нет", - сказал он.

Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова). Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!" (1961). В дальнейшем он снял фильмы "Звонят, откройте дверь" (в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского (1972), "Москва, любовь моя" (1974), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1982), "Шагал - Малевич" (2013), а также сериал "Граница. Таежный роман" (в 2001 году награжден премией ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный сериал").