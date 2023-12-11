В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 13 декабря

Согласно требованиям законодательства, в такой период заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Установленный в Челябинской области на прошлой неделе режим, при котором предприятия должны уменьшать вредные выбросы в атмосферу, продлили в нескольких городах во второй раз - до вечера 13 декабря. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой регионального министерства экологии.

"По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше с 19:00 (17:00 мск) 11 декабря до 19:00 (17:00 мск) 13 декабря сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое", - сказано в материалах.

6 декабря сообщалось, что в перечисленных городах неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия продержатся до вечера 8 декабря. Затем режим продлили до вечера 11 декабря.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.