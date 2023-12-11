Русский дом в Армении передал 2 340 учебников ереванской школе 122 имени Блока

По словам начальника департамента общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Тамары Саргсян, новые издания прошли важный этап экспертизы и соответствуют всем требованиям.

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Русский дом в рамках программы "Книги - школам и вузам Армении!" передал 2 340 учебников ереванской школе 122 имени Блока. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

"Об этой грандиозной поставке учебников задумались политики двух стран. Как они подумали о вашем образовании, так и вы в будущем подумаете о маленьком поколении", - обратилась к участникам церемонии замглавы Русского дома в Армении Виктория Дерипаско.

По словам начальника департамента общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Тамары Саргсян, в 122-й школе давно не обновлялись российские учебники, поэтому дети были вынуждены учиться по старым. Она добавила, что новые издания прошли важный этап экспертизы и соответствуют всем требованиям.

Проект "Книги - школам и вузам Армении!" реализуется Россотрудничеством и Русской гуманитарной миссией по инициативе Совета Федерации.

В ноябре зампред Совета Федерации Юрий Воробьев написал в своем телеграм-канале, что Минобразования Армении под предлогом экспертизы приостановило процесс раздачи свыше 50 тыс. российских учебников в школах страны. В ведомстве сообщили ТАСС, что российские учебники, согласно закону об общем образовании, проходят экспертизу, их отправка в школы республики не приостановлена.