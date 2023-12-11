СМИ: лихорадка денге распространится в Британии из-за появления тигровых комаров

По данным главы Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис, климатические изменения, экстремальные температуры создают "серьезную угрозу общественному здравоохранению, в том числе вследствие распространения инфекционных заболеваний

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Британские медики предупредили о росте в Соединенном Королевстве числа случаев заболевания лихорадкой денге в связи с появлением из-за потепления климата ее переносчиков - азиатских тигровых комаров.

"Заболевания, которые ранее называли исключительно тропическими", станут реальностью в Европе: комары-переносчики в последние годы появились в различных ее районах, приводит телеканал Sky News слова главы Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис.

Климатические изменения, экстремальные температуры создают "серьезную угрозу общественному здравоохранению, в том числе вследствие распространения инфекционных заболеваний", отметила Харрис.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно, и в почти 80% они протекает легко или бессимптомно.

Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение. С 2016 года в Соединенном Королевстве выявлено 6 случаев заражения. Число случаев заболевания лихорадкой денге в Шри-Ланке, зарегистрированных с начала 2023 года, превысило 80 тыс.