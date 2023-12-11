В Воронежской области число заболевших ковидом выросло на треть за неделю

Всего в регионе с начала пандемии коронавируса выявлено более 519 тыс. случаев

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек заболели ковидом в Воронежской области за неделю, это почти на 26% выше уровня предыдущей недели, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"За последнюю неделю <...> зарегистрировано 2 953 случая COVID-19, что на 25,71% выше уровня заболеваемости предыдущей недели", - говорится в сообщении.

Неделей ранее в регионе было выявлено 2 349 случаев ковида, тогда рост за наделю составил 57,2%. "В настоящее время вводить ограничительные мероприятия на территории области не планируется. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в сообщении, при плохом самочувствии с такими симптомами как насморк, боль в горле, кашель, высокая температура следует остаться дома и избегать контакта с людьми, чтобы не заразить других. Также важно не заниматься самолечением, надо вызвать врача на дом, следовать его рекомендациям, принимать только им назначенные лекарства.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Воронежской области с начала пандемии коронавируса выявлено более 519 тыс. случаев заболевания ковидом, преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".